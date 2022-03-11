В Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту авиаудара по жилым кварталам

В Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту авиаудара по жилым кварталам

По предварительной информации, один человек погиб.

В Днепре окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту российского авиаудара по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новокодакского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, в результате падения трех авиационных бомб повреждены многоэтажный дом, районная миграционная служба, здание районной администрации, двухэтажная обувная фабрика.

"Также снаряд попал вблизи детского сада. По предварительной информации, один человек погиб. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и взрывотехники. Устанавливаются все детали случившегося.

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