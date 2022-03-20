В Днепре прокуратура передала ВСУ изъятые медикаменты на сумму свыше 9 млн гривен

В Днепре прокуратура передала ВСУ изъятые медикаменты на сумму свыше 9 млн гривен

Медикаменты должны были накапливаться на складах и использоваться для лечения представителей ВС РФ в ходе наступления на наше государство.

В Днепропетровской области на нужды ВСУ передали 250 наименований медикаментов на общую сумму более 9 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, медикаменты правоохранители изъяли в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по факту нелегальной поставки препаратов на неподконтрольные Украине территории.

"Медикаменты должны были накапливаться на складах и использоваться для лечения представителей ВС РФ в ходе наступления на наше государство. Лица, совершившие преступление, привлечены к установленной законодательством уголовной ответственности. Изъятые медикаменты будут использованы для гуманитарных целей военнослужащими и гражданами, страдающим войной”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Читайте также: