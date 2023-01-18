В Днепре простились с частью погибших во время ракетного удара по многоэтажке (фото)

В Днепре 18 января простились с четырьмя погибшими в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке.

Об этом сообщило "Суспільне Дніпро".

В последний путь провели Ирину Саламатенко, которая была стоматологом-волонтером. С начала войны женщина помогала украинским защитникам, а также вернувшимся из вражеского плена бойцам. Без мамы остались двое детей – мальчик-подросток и 6-летняя девочка.

Простились также с Ольгой Усовой, которая тоже была стоматологом-волонтером, помогавшей военным. Женщина дружила с Саламатенко. Без матери остался 8-летний мальчик.

Похоронили в Днепре Максима и Наталью Швец. Это родители уцелевшей на развалинах многоэтажки девушки, чьи фото облетели Сеть и СМИ.

Напомним, Россия устроила ракетный удар по многоквартирному жилому дому в Днепре 14 января. Всего в доме проживало 1700 человек. Жертвами атаки стали 45 человек (шестеро из них – дети), еще 80 человек получили ранения и травмы. Самому младшему погибшему было всего 11 месяцев.

Заметим, что хотя спасательно-поисковая операция длиной почти в 100 часов была завершена 17 января, до сих пор остаются пропавшими без вести 17 человек. Кроме того, 12 тел и фрагментов тел до сих пор не опознаны.

Что касается разрушений, то российская ракета уничтожила не менее 97 квартир, еще 230 – повредила. Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что поручил упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в результате атаки.

Массовое убийство в Днепре: от российской ракеты погибли 45 человек

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