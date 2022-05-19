В Днепре подросток сбежал из больницы, чтобы вернуться в семью, которая осталась под обстрелами в Донецкой области

В Днепре подросток сбежал из больницы, чтобы вернуться в семью, которая осталась под обстрелами в Донецкой области

14-летний Ростислав Тимошенко с раненой рукой убежал из больницы Днепра. Мальчик направлялся пешком в родное село Дробышево.

В больнице Днепра Ростиславу оказывали первую медицинскую помощь. В родном селе он вместе с отчимом попал под вражеские обстрелы. Мужчина успел спрятаться, а подросток – нет.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Метра на два-три от меня прилетело. Сначала свист над головой. Подумал, что толкнуло меня просто волной. А потом, когда домой приехал, увидел, что дыра в плече", — вспоминает Ростислав.

Раненого подростка военные вывезли в больницу Краматорска, оттуда — в Днепр, потому что осколок, который прошил руку и попал в грудную клетку, не удалось достать.

И в Днепре Ростислав долго оставаться не собирался. Через две недели лечение мальчик решил: пойдет на Донбасс к семьи сам. Даже если идти триста километров.

"Я просто не привык сидеть на одном месте в четырех стенах. С семьей связи нет. У них света там нет. Они за мной приехать не могут. Я вообще не знаю, как оно будет. Думал назад идти домой. Понял, что без паспорта на блокпосте не пропустят", – вспоминает Ростислав.

Подросток сбежал ночью из больницы и успел пройти 10 километров, а затем заблудился в Днепре, начал искать ночлег. Неравнодушные, что впустили Ростислава домой, на всякий случай вызвали полицию.

"Долгое время мы общались, около часа, потому что он не хотел возвращаться. Говорит: не хочу туда возвращаться, хочу домой, а это больница. Нашли для него слова поддержки, убедили, что необходимости нет бежать, потому что лечение длительное и должно быть под наблюдением врачей", — говорит Руслан Комаринский, командир взвода Патрульной полиции Днепропетровской области.

Ростислава уговорили вернуться. И теперь полицейские вместе с неравнодушными посещают ребята в палате с подарками.

У него наконец-то появился телефон. Маме удалось выйти на связь. Ни она, ни отец к Ростиславу пока приехать не могут. Так что парень остается в больнице под наблюдением медиков. Когда он поправится, его судьбу будут решать социальные службы.

Раненый подросток сбежал из больницы и шел пешком несколько часов, чтобы увидеть родных

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