В Днепре расформировали полк особого назначения Нацполиции: их переводят в подразделение "Ярость"

В Днепре расформировано подразделение особого назначения Нацполиции области. Все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду "Лють".

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции области Александр Фацевич.

По его словам, с начала полномасштабной войны полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения всех областей Украины, встали к обороне и защите государства.

"Поэтому, реагируя на единичный и недопустимый факт, что имел место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции “Лют” в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины", — рассказал Александр Фацевич.

Он также добавил, что с начала войны все полицейские получили ряд дополнительных функций. С первого дня они ведут службу в усиленном режиме и работают в составе Сил безопасности и обороны.

"Эвакуируют людей, разбирают завалы, расследуют военные преступления, защищают безопасность граждан и правопорядок внутри страны, но именно спецназовцы стали крепкой основой в борьбе с врагом. Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лют", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верными Присяге на верность украинскому народу", — подчеркнул Фацевич.

Что этому предшествовало

Отметим, что вечером 4 февраля в соцсетях появилась информация о том, что во время собрания полицейских произошел спор о переводе работников спецподразделений в штурмовую бригаду МВД. Полицейские не соглашались с этим решением, но заявили, что готовы воевать в составе своего подразделения.

Напомним, что в Днепре произошло убийство 12-летней девочки. Об исчезновении дочери мать известила полицию 29 января, с тех пор продолжались поиски.

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