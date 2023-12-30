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В Днепре раздаются взрывы

В Днепре раздаются взрывы

Фото: Associated Press

Воздушная тревога продолжается.

Сегодня, 30 декабря, в Днепре прогремел взрыв. Произошло это во время воздушной тревоги, продолжающейся сейчас в стране.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

Стоит отметить, что в воздушных силах предупредили, что ракета движется в сторону города.

Ранее взрыв прогремел в Запорожье.

Напомним, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога. Взлетел МиГ. Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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