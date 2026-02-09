ТСН в социальных сетях

Война
148
В Днепре раздаются взрывы — что известно

Перед взрывами в регионе объявлялась угроза применения баллистического вооружения.

Вера Хмельницкая
Воздушная тревога / © ТСН

В Днепре раздаются взрывы, а также наблюдается задымление в одном из районов города.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Перед взрывами в регионе объявлялась угроза применения баллистического вооружения.

После взрыва в одном из районов города видны задымления, передают местные жители. Фото: Днепр Оперативный

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью россияне дважды атаковали дронами плотную застройку Одессы.

В результате ударов ночью по Одессе погиб 36-летний мужчина, повреждены газопровод и автомобили. Ранее ТСН публиковал репортаж с места происшествия.

