В Днепре раздаются взрывы — что известно
Перед взрывами в регионе объявлялась угроза применения баллистического вооружения.
В Днепре раздаются взрывы, а также наблюдается задымление в одном из районов города.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью россияне дважды атаковали дронами плотную застройку Одессы.
В результате ударов ночью по Одессе погиб 36-летний мужчина, повреждены газопровод и автомобили. Ранее ТСН публиковал репортаж с места происшествия.