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В Днепре разобрали половину завалов разрушенной многоэтажки: судьба десятков людей еще неизвестна

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2001
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре разобрали половину завалов разрушенной многоэтажки: судьба десятков людей еще неизвестна

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Сейчас известно о 29 погибших, 73 раненых.

По состоянию на вечер 15 января спасатели вместе с волонтерами разобрали примерно половину завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре. Судьба еще более 40 человек неизвестна.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

Сейчас известно о 29 погибших, 73 раненых. В больнице находятся 30 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Из-под завалов достали 39 жителей дома.

Поисковая операция длится более суток. На месте работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров.

Спасателям удалось потушить пожар, вспыхнувший в результате ракетного удара.

Напомним, из-под завалов спасатели достали 27-летнюю женщину с переохлаждением. Она находилась там около 20 часов. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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Дата публикации
Просмотры
2001
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