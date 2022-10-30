В Днепре реабилитируют кота, извлеченного из-под завалов АТП после обстрела, говорится в ТСН.

Кот по имени Кот спал в теплом углу предприятия в Днепре, пока туда не прилетел "Искандер". Когда российская ракета разрушила автотранспортное предприятие, хвостатый не смог самостоятельно выбраться из-под завалов, его нашли почти в сутки — он был контужен и ничего не слышал.

Трое сотрудников тогда погибли, еще пятеро получили ранения. Под угрозой оказалась работа нескольких транспортных маршрутов города: полсотни автобусов полностью сгорели, почти 100 были повреждены и выйти в рейс не могли. Вокруг был сплошный ад, тогда было не до поисков кота, уже на следующий день работники вспомнили, что давно его не видели. Кот все это время провел под завалами. Достали его случайно, когда искали погибших и раненых. Он чудом не получил ранений, его сильно контузило. Сначала механики боялись, что не выживет.

“Он был цел, но контужен, наверное очень плохо слышал, его шатало из стороны в сторону. Не ел он двое суток. Приходил долго в чувство, но кормили ребята, ухаживали за ним и все-таки, чудом он выжил”, — рассказывают работники.

Сейчас об усаче заботятся еще больше, чем до прилета, но об обстреле он не забыл. Более того, водителей и механиков стал предупреждать о ракетных атаках, еще до сигнала тревоги изо всех сил бежит ближе к укрытию.

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