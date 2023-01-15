В Днепре российская ракета убила 15-летнюю Машу: была дома сама, когда раздался взрыв (фото)

Российские террористы убили в Днепре минимум 30 мирных жителей, в том числе одного ребенка — 15-летнюю Машу.

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке погибла 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв.

О трагедии сообщили старшая сестра погибшей Алиса и знакомые семьи в Сети.

"Моя сестра вчера звонила ее маме Оксане, чтобы узнать, все ли в порядке. Она была на работе и не знала что случилось, дочь была дома. Первый побежал на место происшествия родной брат Паша… но дома уже не было. Их папа ушел из жизни пару лет назад. Знаю семью лично", – рассказала Евгения Бондаренко на своей странице в Facebook.

Мария Лебедь/Фото: alilisa.swan

Мария Лебедь/Фото: alilisa.swan

Маша училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.

"Хочу рассказать вам немного о себе: мне 15 лет, имею музыкальное образование, увлекаюсь изучением английского языка. Мое хобби — это домашнее цветоводство. Я целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая. Пытаюсь относиться к жизни с юмором и позитивом", — рассказывала Маша о себе на выборах в президенты школы, которые выиграла.

Мария Лебедь/Фото: ВСК Каскад

"Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, невероятно веселой сестры больше нет. Ракета попала в дом", - написала сестра погибшей девочки.

По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру, среди них один ребенок. 75 человек травмированы. Продолжается поисковая операция. Под завалами могут находиться 33 человека. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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