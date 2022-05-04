В Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру

В Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру

Среди железнодорожников пострадавших нет.

В Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил руководитель "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет", — отметил он.

Также читайте Российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины

Камышин добавил, что степень повреждений "Укрзалізниця" будет оценивать по окончании воздушной тревоги.

Как сообщалось, в Днепре вечером 4 мая, после объявления воздушной тревоги, раздалось несколько взрывов. По словам местных жителей, после взрыва появился дым.

Из-за обстрелов ухудшилось качество воздуха: советы, как защититься

Читайте также: