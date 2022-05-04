Среди железнодорожников пострадавших нет.
В Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщил руководитель "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет", — отметил он.
Камышин добавил, что степень повреждений "Укрзалізниця" будет оценивать по окончании воздушной тревоги.
Как сообщалось, в Днепре вечером 4 мая, после объявления воздушной тревоги, раздалось несколько взрывов. По словам местных жителей, после взрыва появился дым.
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