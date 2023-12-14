В Украине уже четвертый раз за день раздается воздушная тревога: в Днепре слышны звуки взрывов

Воздушные силы сообщают о трех бортах МиГ-31К из "Саваслейки" по южному курсу.
В Украине уже в четвертый раз за день звучит воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Воздушные силы сообщают об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.
Людей просят срочно пройти к укрытиям.
В Днепре слышны звуки взрывов.
Вся Украина – ракетная опасность! По состоянию на сейчас – три борта МиГ-31К с "Саваслейки" южным курсом ", — сообщают Воздушные силы.
Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что атаками с воздуха россияне пытаются истощить украинскую систему ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.
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