В Украине уже четвертый раз за день раздается воздушная тревога: в Днепре слышны звуки взрывов

Воздушные силы сообщают о трех бортах МиГ-31К из "Саваслейки" по южному курсу.

В Украине уже в четвертый раз за день звучит воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Воздушные силы сообщают об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.

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Людей просят срочно пройти к укрытиям.

В Днепре слышны звуки взрывов.

Вся Украина – ракетная опасность! По состоянию на сейчас – три борта МиГ-31К с "Саваслейки" южным курсом ", — сообщают Воздушные силы.

Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что атаками с воздуха россияне пытаются истощить украинскую систему ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

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