В Днепре снова возросло количество жертв в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке

В Днепре количество погибших возросло до 21 человека. Среди жертв – 1 ребенок.

Об этом сообщил руководитель облсовета Николай Лукашук.

Ранения получили 73 человека, из них – 14 детей. Спасены – 38 человек, из которых – 6 детей. Еще 35 человек разыскивают.

"Спасатели работают. Гореть вам в аду, российские убийцы", — пишет Лукашук.

Напомним, российские военные попали ракетой в жилую многоэтажку в Днепре 14 января. Удар террористов разрушил 72 квартиры.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Ракетный удар в Днепре

Приказ обстрелять жилой дом в Днепре дал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, которая на тот момент была полна людей.

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Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре поинтересовался у других членов Совбеза ООН, как быть рядом с мясником в палате? Очевидно, подразумевается постпред России Василий Небензя.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН".

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