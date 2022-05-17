В Днепре спасают 600 животных, вывезенных с горячих точек, и ищут им новых хозяев

600 животных из зоны боевых действий удалось вывезти в Днепр. Местные коммунальщики устроили центр массовой эвакуации четырехлапых. В основном те прибывают из Харьковщины, Донбасса и Луганщины.

Раненые и истощенные животные понемногу приходят в себя при помощи неравнодушных, говорится в ТСН.

На операционном столе – Али. Имя для него избрали военные, вывезшие раненого пса из Краматорска. Его – одинокого, не способного ходить – нашли под руинами разбомбленного здания. Что случилось с семьей собаки, неизвестно.

Его без помощи ждала неминуемая гибель, уверенны ветеринары. Раненый пес долгое время был без пищи и воды. К тому же началось воспаление глаз. В Днепре его прооперировали, теперь Али поправляется. «Молодой пес, очень адекватный, контактный. Новым владельцам повезло. И ему тоже, пока везли его сюда, один из военных так привязался к нему и он его решил оставить себе. Заберет его домой после лечения», – рассказывает начальница отдела КП «Зооконтроль» Ирина Пономаренко.

Готовится к выписке после операции и дворняга Персик. Он преодолел триста километров из Донбасса. Его забирает военная, приютившая собачку еще во время плотных обстрелов на передовой. Рассказывает, что в зоне боевых действий заброшенные животные ищут защиты у людей. «Я не считаю, что он собака. Я отыскала друга. Я его не заводила, он сам пришел и все, и мы подружились», — убеждает военная.

После очередного обстрела Персик сам нашел своего погибшего друга. «Начались сильнейшие обстрелы. Одну собаку убило, а Персик выжил. Когда все это было, я ему говорила, что если мы выживем, я тебя отсюда увезу. Я увезла», — рассказывает женщина.

Из шести сотен животных, вывезенных из зоны боевых действий, только у некоторых удалось установить владельцев. Большинство животных остались одинокими. «Это животные, которых забрали из закрытого вольера, где они были без еды, без воды. Некоторые животные сами приходили в подвал, где прятались люди. И бросить их там – это предательство. Так что их всех забрали, спасли», — говорят в «Зооконтроле».

Вдобавок к ранениям и болезням — животные пережили стресс. Так что восстановление нелегкое, признают ветеринары. «Часто случаются ситуации, когда казалось бы легкие травмы, какие-то заболевания очень тяжело поддаются лечению. Изнуренные, обезвоженные, потому что были постоянные проблемы с кормлением, питьем», – объясняет ветеринар Андрей.

В Днепре лечат более 600 животных, спесенных из-под обстрелов

Лечить и кормить четырехлапых коммунальному предприятию помогают небезразличные не только из Днепра, но и со всей Украины и из-за границы. Если владельцев не удастся найти, спасенным животным будут искать новые семьи. Полсотни собачек отсюда уже уехали в новые безопасные дома.

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