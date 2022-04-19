Группа диверсантов состояла из трех местных жителей.
В Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей.
Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Агенты рассказали следствию, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу законсервирована. Иногда они выполняли отдельные поручения ФСБ.
"А недавно враг активизировал их работу и приказал усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в РосСМИ выгодной "картинки"", — говорится в сообщении.
Среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной терробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ. Несмотря на легенду, СБУ своевременно их разоблачила.
Напомним, в Киеве задержан предатель. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзалізниці". С начала полномасштабной агрессии России против Украины подозреваемый призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры сотрудников предприятия.
Читайте также:
- Бункер Путина, база истребителей и атомный крейсер: Google Maps открыл доступ к качественным изображениям стратегических объектов РФ
- В России осталось всего 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале – бригадный генерал США
- Неделю ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сына: история 70-летней матери
- Путин решил, что битва на Востоке Украины будет финальной фазой – бригадный генерал США