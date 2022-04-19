Группа диверсантов состояла из трех местных жителей.

В Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей.

Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Агенты рассказали следствию, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу законсервирована. Иногда они выполняли отдельные поручения ФСБ.

"А недавно враг активизировал их работу и приказал усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в РосСМИ выгодной "картинки"", — говорится в сообщении.

Среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной терробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ. Несмотря на легенду, СБУ своевременно их разоблачила.

Напомним, в Киеве задержан предатель. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзалізниці". С начала полномасштабной агрессии России против Украины подозреваемый призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры сотрудников предприятия.

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