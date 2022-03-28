В Днепре устроили стрельбу возле супермаркета: что произошло (фото)

По предварительной информации, есть раненые.
В Днепре днем 28 марта произошла стрельба на жилом массиве Покровский. Известно, что возле одного из супермаркетов возник конфликт между местными жителями.
Об этом сообщает Telegram-канал горсовета "Стоп фейк Днепр".
Подчеркивается, что распространенная информация якобы о стрельбе российских военных в Днепре не соответствует действительности. Оккупантов в области нет.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они устанавливают детали конфликта.
Напомним, что в Днепре на Слобожанском проспекте задержали 60-летнего мужчину, который перевозил на машине оружие и боеприпасы. У него изъяли автоматы АКС-74, патроны, гранаты "Ф1", "РГД" и запали.
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