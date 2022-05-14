В Днепре в метро прошел благотворительный концерт: на нем собрались сотни местных жителей

В Днепре в метро прошел благотворительный концерт: на нем собрались сотни местных жителей

В Днепре 14 мая на станции метро "Вокзальная" состоялся благотворительный концерт.

Послушать любимых исполнителей пришли сотни местных жителей.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, в благотворительном концерте приняли участие военный оркестр оперативного командования "Восток", а также участники фестиваля "Песни, рожденные в АТО".

Кроме того, местные жители послушали песни участника группы "Моторролла" Сергея Присяжного и Виктора Негура из группы "Пан Карпо". Уже после них на сцену вышли Петя Черный, а также MBreeze, Ot Vinta и группа "Скрябин".

Напомним, что украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время войны ездит с концертами для защитников, волонтеров и медиков, теперь спел на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: