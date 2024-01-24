В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы: в направлении города летела ракета Х-59

Местные паблики пишут о работе ПВО. Однако официальных данных пока нет.

В Днепре во время воздушной тревоги раздались несколько взрывов. Во вражеском небе находились носители крылатых ракет.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Как отмечается, до взрывов находилась информация о пребывании во враждебном небе носителе крылатых ракет. Впоследствии стало известно, что в направлении Днепра было зафиксировано движение ракеты Х-59. После чего в городе раздалось несколько взрывов.

Местные паблики пишут о работе ПВО. Однако официальных данных пока нет.

Напомним, что днем 23 января российская оккупационная армия атаковала ракетой Днепр. Силы ПВО сбили враждебную цель, но произошло падение ее обломков.

Читайте ведущие новости дня: