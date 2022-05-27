В Днепре водитель службы каршеринга насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Днепре днем 27 мая произошло смертельное ДТП.
На улице Панаса Мирного водитель легковушки сбил велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, водитель автомобиля Ford службы каршеринга сбил велосипедиста, после чего влетел в Daewoo Lanos. Испугавшись уголовной ответственности, шофер бросил авто и скрылся с места аварии.
На месте происшествия работали правоохранители и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Виновника ищут полицейские.
Напомним, что во Львове пьяный водитель на Subaru влетел в витрину супермаркета.
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