В Днепре водитель службы каршеринга насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Днепре водитель службы каршеринга насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Днепре днем 27 мая произошло смертельное ДТП.

На улице Панаса Мирного водитель легковушки сбил велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, водитель автомобиля Ford службы каршеринга сбил велосипедиста, после чего влетел в Daewoo Lanos. Испугавшись уголовной ответственности, шофер бросил авто и скрылся с места аварии.

На месте происшествия работали правоохранители и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Виновника ищут полицейские.

Напомним, что во Львове пьяный водитель на Subaru влетел в витрину супермаркета.

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