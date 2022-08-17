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В Днепре волонтеры разворовывали и продавали гуманитарную помощь на миллионы гривен (фото)

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В Днепре волонтеры разворовывали и продавали гуманитарную помощь на миллионы гривен (фото)

Фото: СБУ

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила двух волонтеров, которые незаконно получали и реализовывали иностранную и украинскую гуманитарную помощь на миллионы гривен.

Об этом 17 августа сообщили в СБУ.

Так, волонтеры одного из благотворительных фондов получали помощь из стран ЕС и от украинских производителей для нужд Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, после чего доставляли ее на арендованные ими склады. Товары реализовывались через торговые точки и оптовые базы Днепропетровской области. Для обеспечения формального "списания" продукции и для отчетности перед поставщиками, волонтеры готовили "липовые" благодарственные письма от подразделений терробороны и военных формирований.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли гумпомощи на несколько миллионов гривен, а также документацию деятельности благотворительного фонда, автоматическое оружие иностранного производства с боеприпасами и наличные в разных валютах почти на 2 миллиона в гривневом эквиваленте.

В настоящее время двух псевдоволонтеров задержали и сообщили им о подозрении. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
©
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам ракетами обстреливать Украину.

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