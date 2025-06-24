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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Днепре возросло число погибших и пострадавших от атаки РФ (обновлено)

В Днепропетровской ОВА обновили данные о количестве погибших и пострадавших в результате российской атаки.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Днепре возросло количество погибших и пострадавших

В Днепре возросло количество погибших и пострадавших

Число погибших в Днепре в результате последней атаки возросло до 15 человек. Пока это не окончательное количество.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В общей сложности 174 человека пострадали, почти сотня из них остаются в больницах, где получают всю необходимую медицинскую помощь.

ОБНОВЛЕНО! По информации Днепропетровской областной прокуратуры, в результате ракетной атаки РФ по Днепропетровщине погибли 17 человек. Пострадали более 200 человек, среди них 19 детей.

Ранее сообщалось, общее число погибших в регионе достигло 11 человек.

Напомним, Россия нанесла массированный баллистический удар по Днепру и Днепропетровщине. 24 июня армия РФ совершила мощную баллистическую атаку на Днепр и область. По данным мониторинговых каналов, для удара были использованы ракеты «Искандер-М».

В результате баллистического удара поврежден пассажирский поезд «Одесса — Запорожье». «Прилет» произошел возле поезда, а взрывная волна повредила вагоны.

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