- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре возросло количество погибших и пострадавших от атаки РФ: ОВА обновила информацию
В Днепропетровской ОВА обновили данные о количестве погибших и пострадавших в результате российской атаки.
Число погибших в Днепре в результате последней атаки возросло до 15 человек. Пока это не окончательное количество.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В общей сложности 174 человека пострадали, почти сотня из них остаются в больницах, где получают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, общее число погибших в регионе достигло 11 человек.
Напомним, Россия нанесла массированный баллистический удар по Днепру и Днепропетровщине. 24 июня армия РФ совершила мощную баллистическую атаку на Днепр и область. По данным мониторинговых каналов, для удара были использованы ракеты "Искандер-М".
В результате баллистического удара поврежден пассажирский поезд «Одесса — Запорожье». «Прилет» произошел около поезда, а взрывная волна повредила вагоны. К счастью, среди пассажиров и работников "Укрзализныци" никто не погиб.