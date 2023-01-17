В Днепре возросло количество жертв: к разрушенному россиянами дому несут цветы и детские игрушки (фото)

Неравнодушные жители Днепра и местные власти принесли к разбитому дому цветы и детские игрушки в память о погибших.

По последней информации, российская ракета убила в Днепре 45 человек, среди которых 6 детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В память о невинных жизни, которые унесла российская террористическая атака, неравнодушные жители Днепра и местные власти вместе со спасателями, полицейскими и волонтерами принесли к разбитому дому цветы и детские игрушки.

Напомним, 14 января российские террористы во время 12-й массированной атаки по Украине попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом там была полностью уничтожена одна из секций дома, под завалами оказались жильцы многоэтажки.

По данным Воздушных сил Украины, оккупанты ударили по жилому дому противокорабельной ракетой Х-22. Это также подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Там также добавили, что ракеты этого типа непригодны для высокоточных ударов.

По состоянию на 13:00 17 января известно, что спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.

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