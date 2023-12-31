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В Днепре возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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791
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В Днепре возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ

Удар по Днепру

Россия нанесла ракетный удар по городу 29 декабря.

В Днепре в больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которую Россия совершила утром 29 декабря.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Это 45-летний мужчина. Медики до последнего боролись за него. Но, к сожалению…", — говорится в сообщении.

На данный момент количество жертв от ракетного удара оккупантов составляет 7 человек.

Еще 18 пациентов остаются в больницах. В частности, и полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных – в среднем состоянии. Двое – тяжелые.

Напомним, в Киеве в результате ракетной массированной атаки РФ по состоянию на утро 31 декабря снова возросло количество жертв.

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Дата публикации
Просмотры
791
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