В Днепре возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ

В Днепре в больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которую Россия совершила утром 29 декабря.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Это 45-летний мужчина. Медики до последнего боролись за него. Но, к сожалению…", — говорится в сообщении.

На данный момент количество жертв от ракетного удара оккупантов составляет 7 человек.

Еще 18 пациентов остаются в больницах. В частности, и полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных – в среднем состоянии. Двое – тяжелые.

Напомним, в Киеве в результате ракетной массированной атаки РФ по состоянию на утро 31 декабря снова возросло количество жертв.

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