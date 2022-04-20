В Днепре впервые за много дней ночь прошла без тревог: какая ситуация в области

В Днепре впервые за много дней ночь прошла без тревог: какая ситуация в области

Ночь на среду, 20 апреля, в Днепре прошла без воздушных тревог — впервые за много дней. Вражеских сил на территории Днепропетровской области нет.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Пятьдесят шестые сутки войны. Днепропетровщина, все спокойно. Ночь в области прошла мирно, без сигналов воздушной тревоги", — написал он.

Лукашук поблагодарил украинских защитников, которые безупречно делают свою работу.

Напомним, в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли населенный пункт кассетными бомбами. В прокуратуре возбуждено уголовное производство.

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