В Днепре выросло количество жертв российского ракетного удара

Число погибших в многоквартирном доме в Днепре, в который во время массированной атаки государства-агрессора 14 января попала ракета, возросло до 5 человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Разнеченко в своем Telegram-канале.

Сначала он сообщал о двух погибших и 27 раненых, среди которых — шестеро детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По состоянию на 18:00 количество жертв увеличилось.

"Уже пять погибших…" — написал Разнеченко.

Напомним, в Офисе президента отреагировали на ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре, в результате которого по меньшей мере один подъезд разрушен полностью, есть погибшие и раненые. Андрей Ермак назвал россиян террористами, которые обязательно будут наказаны.

В Офисе президента также сообщили, что по состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек. Операция по разбору разрушенного дома и поиску людей продолжается.

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