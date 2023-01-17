В Днепре выросло количество жертв в результате удара – из-под завалов дома извлекли тело еще одного ребенка

В Днепре продолжают разбирать завалы разрушенного российской ракетой дома.
Из-под завалов дома в Днепре, который ракетным ударом разрушили оккупанты, достали тело еще одного погибшего ребенка.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", — говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент жертвами российской атаки стал 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).
Ракетный удар по Днепру 14 января
Войска РФ ударили по многоэтажке в Днепре 14 января. Удар террористов полностью разрушил подъезд дома.
Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оккупанты ударили ракетой Х-22.
СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.
Позже в Сети появились кадры попадания российской ракеты в многоэтажное здание в Днепре.
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