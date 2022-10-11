В Днепре за ночь ликвидировали воронку на дороге, образовавшуюся после обстрела

Дорожники не только отремонтировали полотно, но и нанесли разметку.
В Днепре за одну ночь ликвидировали воронку на дороге, образовавшуюся после обстрела города.
Местные публикуют фотографии до и после в социальных сетях.
На одной фото хорошо виден несколькометровую воронку на дороге после прилета ракеты, именно тогда был поврежден пассажирский автобус. А вот на другой фотографии можно увидеть новый асфальт и свежую разметку, и уже даже запущенный по этой дороге транспорт.
"Починили за одну ночь. Устоим и победим. Без вариантов. Спасибо коммунальщикам и поддерживаем ВСУ!", — пишет корреспондентка ТСН в Днепре Ольга Павловская.
Было и стало. Починили за одну ночь Устоим и победим. Без вариантов. Спасибо коммунальщикам и поддерживаем ВСУ!Опубликовано Olga Pavlovskaya Вторник, 11 октября 2022 г.
Напомним, что сегодня, 11 октября, россияне продолжают ракетный террор. По состоянию на 10 утра было сообщено, что с территории России в направлении Украины летит 20 ракет. Часть, запущенная ранее, были сбиты.
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