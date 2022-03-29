В Днепре задержали мужчину, который пытался проникнуть на стройплощадку метро с сумкой: что в ней нашли

В Днепре задержали мужчину, который пытался проникнуть на стройплощадку метро с сумкой: что в ней нашли

Объяснить, зачем ворвался на территорию строительной площадки метро, мужчина не мог.

В Днепре на проспекте Яворницкого, возле строительной площадки метро, задержали подозрительного мужчину. Он пытался перелезть через забор с сумкой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как выяснилось, у мужчины с собой в сумке была форма работника строительной компании, резиновые сапоги, а также регистрационные документы на грузовой автомобиль.

“Объяснить, зачем ворвался на территорию строительной площадки метро, мужчина не мог, постоянно путался в объяснениях. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Также у мужчины обнаружили записанные на бумаге подозрительные телефонные номера Российской Федерации. Эту информацию передали сотрудникам СБУ”, – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

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