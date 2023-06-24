В Днепре задержали "правую руку" олигарха из РФ, руководившего вывозом титана для производства "Калибров"

В Днепре задержан россиянин Александр Федосеев, который является "правой рукой" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. Федосеев руководил вывозом из Украины титана для производства "Калибров".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в России титан использовался в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

Официальная должность задержанного – советник гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", принадлежащей российскому миллиардеру.

"Именно через нее Шелков наладил поставки в РФ полезные ископаемые из месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине. По его поручению, Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом", — сообщили в СБУ.

По информации правоохранителей, организаторы "схемы" переправили в Россию около 11 тонн минералов общей стоимостью около $2 млн.

В ходе обыска у Федосеева обнаружен российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху, поставлявшему в РФ украинское титановое сырье для производства ракет типа "Калибр".

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