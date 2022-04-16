В Днепре запретили выгонять посетителей из ТРЦ и магазинов во время тревоги

В Днепре запретили выгонять посетителей из ТРЦ и магазинов во время тревоги

На нарушителей можно жаловаться на горячую линию.

В Днепре запретили выгонять посетителей из торговых заведений во время воздушной тревоги.

Об этом 15 апреля сообщил начальник инспекции по благоустройству Руслан Мороз.

По его словам, когда объявлена тревога, администрация магазина, супермаркета, ТЦ или ТРЦ должна:

сообщить посетителям о воздушной тревоге с помощью системы оповещения (громкоговоритель, сирена, сигнализация, акустическая система).

с помощью системы оповещения (громкоговоритель, сирена, сигнализация, акустическая система). проинформировать всех посетителей о ближайшем укрытии . Это также может быть паркинг или подвал. К ближайшему укрытию приведут указания на стене или на полу с направлением в укрытие.

. Это также может быть паркинг или подвал. К ближайшему укрытию приведут указания на стене или на полу с направлением в укрытие. если в магазине нет укрытия, администрация магазина должна определить безопасное место в помещении магазина, куда во время тревоги идет персонал и посетители.

В случае если вы станете свидетелями таких нарушений, обращайтесь в Госпотребслужбу по номерам "горячих линий": 0685654639, (0532) 60-66-47.

Напомним, российские оккупанты ночью 16 апреля ударили ракетами по Днепропетровщине. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.

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