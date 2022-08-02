В Днепре злоумышленники создали целый колл-центр, где принимали заказы от уклонистов

От 4 до 15 тысяч долларов платили мошенникам уклоняться, чтобы не попасть в ряды ВСУ.

Преступные схемы СБУ разоблачили в Киеве, Николаеве и Львове. Речь шла о незаконном пересечении границы или изготовлении фальшивых медицинских справок, говорится в ТСН.

А вот в Днепре за справку об инвалидности или непригодности к службе дельцы правили по 900 евро с человека. Двое злоумышленников даже создали колл-центр, который принимал заказы от уклонистов. После получения платы организаторы связывались с клиентом и вносили его персональные данные на фальшивые бланки. Воспользоваться услугами злоумышленников успели полтора десятка мужчин.

Во время обыска у подозреваемых правоохранители изъяли полсотни печатей медицинских учреждений, кипы поддельных документов и миллион гривен наличных.

А двух вражеских агентов задержала Служба безопасности Украины в Сумской области

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