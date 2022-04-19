В Днепропетровской области оккупанты обстреляли детскую площадку кассетными бомбами

В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли населенный пункт кассетными бомбами. В прокуратуре открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, 19 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Зеленодольска Криворожского района.
В результате чего были повреждены жилой многоэтажный дом, помещения учебного заведения, сельскохозяйственная техника и другие объекты.
Кроме того, оккупанты обстреляли детскую площадку в местном парке отдыха. Там взрывотехники обнаружили 17 воронок от кассетных боеприпасов.
"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины", – рассказали в прокуратуре области.
Напомним, что саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать село от российских мин и снарядов.
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