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В Днепропетровской области оккупанты обстреляли детскую площадку кассетными бомбами

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В Днепропетровской области оккупанты обстреляли детскую площадку кассетными бомбами

Прокуратура Днепропетровской области

В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли населенный пункт кассетными бомбами. В прокуратуре открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, 19 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Зеленодольска Криворожского района.

В результате чего были повреждены жилой многоэтажный дом, помещения учебного заведения, сельскохозяйственная техника и другие объекты.

Кроме того, оккупанты обстреляли детскую площадку в местном парке отдыха. Там взрывотехники обнаружили 17 воронок от кассетных боеприпасов.

"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины", – рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать село от российских мин и снарядов.

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