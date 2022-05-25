В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из артиллерии Криворожский район: повреждены детский сад, церковь и дома

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из артиллерии Криворожский район: повреждены детский сад, церковь и дома

В Днепропетровской области российские оккупанты 25 мая несколько раз обстреляли Криворожский район.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава военной администрации Валентин Резниченко.

“Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Фото: соцмережі

Напомним, что на Днепропетровщине сбили вражеский беспилотник.

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