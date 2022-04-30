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В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из артиллерии три населенных пункта

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В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из артиллерии три населенных пункта

Прокуратура Днепропетровской области

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела оккупантами Криворожского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как отмечается, 29 апреля российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел запрещенными кассетными боеприпасами сел Марьянское, Малая и Большая Костромка Криворожского района.

“Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и транспортное средство. Пострадавших нет. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют”, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Днепре мужчина рассчитывался картой без вести пропавшего украинского военного.

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