В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из «Градов» окрестности села Марьянское

Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.
В Днепропетровской области 16 марта оккупанты из "Градов" обстреляли окрестности села Марьянское Криворожского района. Ракета попала на территорию насосной станции.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
"В городе и Криворожском районе ситуация остается контролируемой. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Атаки враг на дальних подступах снова отбит, с очередными потерями для оккупационных войск. В месть вечером враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянское. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища в Водохранилище Южное Кривого Рога", — сказал Вилкул.
Сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты. Имеющихся запасов воды в Южном хватит на несколько месяцев.
Напомним, что в Днепропетровской области ночь на четверг, 17 марта, в целом прошла мирно. Однако было несколько провокаций от российской армии со стороны Херсонского направления в направлении села Марьянское — выгорело несколько гектаров камыша.