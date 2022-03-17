В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из «Градов» окрестности села Марьянское

Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.

В Днепропетровской области 16 марта оккупанты из "Градов" обстреляли окрестности села Марьянское Криворожского района. Ракета попала на территорию насосной станции.

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Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

"В городе и Криворожском районе ситуация остается контролируемой. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Атаки враг на дальних подступах снова отбит, с очередными потерями для оккупационных войск. В месть вечером враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянское. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища в Водохранилище Южное Кривого Рога", — сказал Вилкул.

Сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты. Имеющихся запасов воды в Южном хватит на несколько месяцев.

Напомним, что в Днепропетровской области ночь на четверг, 17 марта, в целом прошла мирно. Однако было несколько провокаций от российской армии со стороны Херсонского направления в направлении села Марьянское — выгорело несколько гектаров камыша.