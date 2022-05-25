В Днепропетровской области оккупанты обстреляли местное промышленное предприятие

Российские оккупанты 25 мая нанесли ракетный удар по одному из промышленных предприятий Кривого Рога. В областной прокуратуре по факту этого открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, российские оккупанты произвели ракетный обстрел одного из промышленных предприятий Кривого Рога. Информация о поврежденной инфраструктуре уточняется. Оккупанты, используя артиллерийское оружие, также обстреляли окрестности населенного пункта Апостолово Криворожского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач.

"Кроме того, 24 мая 2022 года страна-агрессор нанесла ракетный удар по окрестностям Днепровского района. В ходе осмотра места событий обнаружены фрагменты вражеской ракеты. Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют”, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что Россия заявила о возобновлении работы порта в Мариуполе. В горсовете объяснили, почему это невозможно.

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