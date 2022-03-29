В Днепропетровской области оккупанты обстреляли населенный пункт кассетными бомбами: прокуратура открыла уголовное производство

Российские кафиры произвели артиллеристский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С".

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела, который российские оккупанты совершили 28 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, российские оккупанты совершили артиллеристский обстрел системой залпового огня “Торнадо-С” одного из населенных пунктов Криворожского района.

Четыре вражеские ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.

“В ходе осмотра места происшествий правоохранителями и работниками взрывотехнической службы обнаружены и изъяты фрагменты вражеских ракет. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют”, — рассказали в прокуратуре области.

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