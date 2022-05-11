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В Днепропетровской области оккупанты трижды накрыли из "Градов" населенный пункт

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В Днепропетровской области оккупанты трижды накрыли из "Градов" населенный пункт

Фото: соцмережі

В Днепропетровской области российские оккупанты 11 мая трижды обстреляли Зеленодольскую общину.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Враг трижды сегодня обстрелял Зеленодольскую громаду. Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что Украина возобновила контроль на участке границы до 1200 километров, две трети из которых – граница с РФ.

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