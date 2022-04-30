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В Днепропетровской области оккупанты трижды обстреляли Синельниковский район

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В Днепропетровской области оккупанты трижды обстреляли Синельниковский район

За сутки, 30 апреля, по Днепропетровской области оккупанты нанесли три ракетных удара.

Пришлись они на территорию Синельниковского района.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, российские оккупанты во время артобстрелов попали по заброшенным зданиям Синельниковского района.

"Враг не жалеет ракет, но не достигает поставленных целей. Запугивает, терроризирует, впрочем, остается ни с чем. Потому что у нас лучшие вооруженные силы, которые не просто держат оборону уже более двух месяцев, а вычищают государство от оккупантов и освобождают наши города", — подчеркнул Николай Лукашук.

Он также добавил, что благодаря президенту Украины наше государство получает оружие, помощь и поддержку всего цивилизованного мира.

Напомним, что командование Воздушных Сил ВСУ рассказали о личности легендарного "Призрака Киева".

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