В Днепропетровской области оккупанты трижды обстреляли Синельниковский район

За сутки, 30 апреля, по Днепропетровской области оккупанты нанесли три ракетных удара.

Пришлись они на территорию Синельниковского района.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, российские оккупанты во время артобстрелов попали по заброшенным зданиям Синельниковского района.

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"Враг не жалеет ракет, но не достигает поставленных целей. Запугивает, терроризирует, впрочем, остается ни с чем. Потому что у нас лучшие вооруженные силы, которые не просто держат оборону уже более двух месяцев, а вычищают государство от оккупантов и освобождают наши города", — подчеркнул Николай Лукашук.

Он также добавил, что благодаря президенту Украины наше государство получает оружие, помощь и поддержку всего цивилизованного мира.

Напомним, что командование Воздушных Сил ВСУ рассказали о личности легендарного "Призрака Киева".

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