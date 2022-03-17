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В Днепропетровской области оккупанты устроили провокацию: как прошла ночь

В Днепропетровской области оккупанты устроили провокацию: как прошла ночь

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В Днепропетровской области оккупанты устроили провокацию: как прошла ночь

Все направления – под контролем ВСУ.

В Днепропетровской области ночь на четверг, 17 марта, в целом прошла мирно. Однако было несколько провокаций от русской армии со стороны Херсонского направления.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"В направлении села Марьянское. Там все хорошо, все целы, все невредимы. Только выгорело несколько гектаров камыша. И на этом здесь точка", — сказал он.

Относительно других направлений – тоже все под контролем. Запорожское, Донецкое, Харьковское направления контролируют Вооруженные силы Украины. В общинах тоже все хорошо.

"Переселенцев 12,5 тысяч человек, которые приехали к нам из Харькова и Донбасса. Они все накормлены, все обогреты, с ними работают психологи", — добавил Лукашук.

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