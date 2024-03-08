В Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам

Российский агент ФСБ, готовивший ракетные удары по аэродромам Днепропетровской области, получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, агент собирал для окупантов информацию о возможном наличии боевых самолетов ВСУ на местных аэродромах. Кроме того, он интересовался железнодорожными маршрутами, которыми следуют военные эшелоны Сил обороны на передовую.

“В случае получения агентурных сведений, оккупанты планировали использовать их для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона. Сотрудники СБУ предотвратили это благодаря своевременному разоблачению фигуранта и его задержанию "на горячем" в июле 2022 года. Тогда российский агент выполнял еще одну задачу ФСБ – фотографировал места временного базирования подразделений Теробороны ВСУ”, — рассказали в СБУ.

В ходе расследования оказалось, что осужден работник местной охранной фирмы. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. В поле зрения российской спецслужбы днепрянин попал как идеологический сторонник рашизма, навязывавший свои прокремлевские взгляды окружающим.

“На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Индии ликвидировали сеть торговли людьми, которая привлекала мужчин на войну против Украины.

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