В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного обстрела

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного обстрела

В результате авианалета пострадали два человека — пострадавшие госпитализированы в больницу с резано-осколочными ранениями.

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетных обстрелов населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, 29 марта российский оккупант совершил шесть управляемых ракетных ударов по Павлограду, населенным пунктам Новомосковска, а также Синельниковского района.

В результате чего пострадали два человека — потерпевших госпитализированы в больницу с резано-осколочными ранениями.

"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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