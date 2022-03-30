В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного обстрела

В результате авианалета пострадали два человека — пострадавшие госпитализированы в больницу с резано-осколочными ранениями.
В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетных обстрелов населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, 29 марта российский оккупант совершил шесть управляемых ракетных ударов по Павлограду, населенным пунктам Новомосковска, а также Синельниковского района.
В результате чего пострадали два человека — потерпевших госпитализированы в больницу с резано-осколочными ранениями.
"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Читайте также :
- Российские оккупанты похитили священника и мэров 11 городов — Денисова
- "Путин пытается разрушить все, на чем держится Европа": Зеленский предупредил ЕС об угрозе России
- Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине оружие и назвал, какое именно