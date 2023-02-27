В Днепропетровской области раздались взрывы: в ОВА рассказали об атаке дронов

Россияне атаковали область предположительно иранскими дронами.
В Днепропетровской области вечером, 27 февраля, раздались взрывы. В регионе удалось уничтожить два российских дрона.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ВК "Восход" уничтожены 2 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.
Воздушное командование "Восток" сообщило, что регион предположительно атаковали иранские Shahed. В настоящее время точная информация об этом устанавливается.
"Сегодня вечером противником применены ударные БПЛА, предположительно Shahed, в зоне ответственности ВК "Восток". Во время удара силами и средствами зенитных ракетных войск уничтожены два вражеских БПЛА в Днепровском районе", — говорится в сообщении.
Напомним, в Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Из-за российских ударов погибли два спасателя.
В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить, сообщил Генеральный штаб.
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