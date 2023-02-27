Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепропетровской области раздались взрывы: в ОВА рассказали об атаке дронов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
723
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области раздались взрывы: в ОВА рассказали об атаке дронов

Фото: ТСН.ua

Россияне атаковали область предположительно иранскими дронами.

В Днепропетровской области вечером, 27 февраля, раздались взрывы. В регионе удалось уничтожить два российских дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ВК "Восход" уничтожены 2 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что регион предположительно атаковали иранские Shahed. В настоящее время точная информация об этом устанавливается.

"Сегодня вечером противником применены ударные БПЛА, предположительно Shahed, в зоне ответственности ВК "Восток". Во время удара силами и средствами зенитных ракетных войск уничтожены два вражеских БПЛА в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Из-за российских ударов погибли два спасателя.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить, сообщил Генеральный штаб.

Читайте также:

Зеленский на 27 февраля: Бахмут - ситуация становится сложнее

Зеленский на 27 февраля: Бахмут - ситуация становится сложнее

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
723
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация