В Днепропетровской области раздались взрывы: в ОВА рассказали об атаке дронов

В Днепропетровской области вечером, 27 февраля, раздались взрывы. В регионе удалось уничтожить два российских дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ВК "Восход" уничтожены 2 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что регион предположительно атаковали иранские Shahed. В настоящее время точная информация об этом устанавливается.

"Сегодня вечером противником применены ударные БПЛА, предположительно Shahed, в зоне ответственности ВК "Восток". Во время удара силами и средствами зенитных ракетных войск уничтожены два вражеских БПЛА в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Из-за российских ударов погибли два спасателя.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить, сообщил Генеральный штаб.

Читайте также: