В Днепропетровской области раздаются взрывы: о чем предупреждают Воздушные Силы

Существует угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Около 17:00 час. 23 сентября прогремели взрывы в Запорожье и Павлограде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам и по заявлению Воздушных Сил Украины есть гроза баллистики.

"Скоростная цель на Павлоград с востока", — добавили впоследствии Воздушные Силы ВС Украины.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в этот же день, 23 сентября, враг выпустил по Запорожью и близлежащим селам около 7 управляемых авиабомб. Они повлекли за собой масштабные разрушения. Число пострадавших возросло до 21. В больнице находятся две жительницы города.

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