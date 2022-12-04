В Днепропетровской области россияне убили 23-летнего парня: он во время обстрела был во дворе (фото)

Россияне семь раз обстреливали Никопольщину.
В воскресенье, 4 декабря, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Вражеский снаряд убил 23-летнего парня.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольщины. В Покровской общине погиб юноша 1999 года рождения: вражеские снаряды прилетели на его усадьбу. Светлая память еще одной жертве российской агрессии", — написал чиновник.
Николай Лукашук призвал жителей Никопольщины осторожничать и подчеркнул, что ПВО не может сбивать российские снаряды.
Обстрелы Никопольского района Днепропетровской области
Россияне постоянно обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. В частности, 4 декабря оккупанты атаковали из РСЗО два села Покровской общины, что в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Также в ночь на 4 декабря армия РФ нанесла удары по Марганецкому обществу. Обстреливали оккупанты и сам Никополь. Повреждены линии электропередачи. Последствия обстрелов устанавливаются.
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