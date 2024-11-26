В Днепропетровской области российские беспилотники атаковали энергетиков: детали обстрела

В Днепропетровской области российские беспилотники атаковали энергетиков.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Стало известно, что во время проведения ремонтных работ на электросетях вблизи зоны боевых действий работники стали мишенью для вражеских дронов. Один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с автомобилем ремонтной бригады.

"К счастью, энергетики успели найти укрытие и остались целыми", — говорится в сообщении.

Также в ДТЭК рассказали, что, несмотря на постоянную угрозу, энергетики продолжают свою важную работу, чтобы обеспечить электроснабжение даже в таких опасных условиях.

Напомним, во время ночного удара по Тернополю российские беспилотники уничтожили энергетическую инфраструктуру, что повлекло за собой отключение электричества. Город частично восстановил свет, работает на резервных генераторах.

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