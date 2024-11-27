На Днепропетровщине российские войска нанесли прицельный удар по спасателям: какие последствия (фото)

В Днепропетровской области во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района враг нанес удар из БпЛА по спасателям.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Поврежден служебный автомобиль ГСЧС. К счастью, пострадавших среди чрезвычайников нет", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела/фото: МВД Украины

Напомним, что 27 ноября российские войска дважды за день атаковали гражданские автомобили в Запорожской области с помощью FPV-дронов. Сначала в Васильевском районе была атакована машина, в которой находились двое мужчин, оба получили ранения. Затем в результате такой же атаки пострадал водитель автомобиля, доставлявший хлеб в прифронтовые города области.

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