В Днепропетровской области российский оккупант накрыл "Градом" поселок: повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

В Днепропетровской области российский оккупант накрыл "Градом" поселок: повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

В прокуратуре области возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В Криворожском районе Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" поселок Малая Костромка.

Повреждения получили более 20 жилых частных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Обстрел российский оккупант произвел 22 марта. "Бил" по селению он реактивной системой залпового огня "Град". В результате чего повреждения получили более 20 частных домов, в одном из которых находились четыре ребенка.

Фото: Прессслужба Днепропетровской областной прокуратуры

Одного человека госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. В прокуратуре области возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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