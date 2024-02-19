В Днепропетровской области сбили ракету: что известно (фото)

Защитники из Воздушного командования "Схід" сбили ракету в Криворожском районе.

В Днепропетровской области сбили ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Днем наши защитники из ВК "Схід" сбили ракету в Криворожском районе", – уточнил Лысак.

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Кроме того, глава Днепропетровской ОВА сообщил, что враг 11 раз в течение дня атаковал Никопольщину. Издевался над райцентром и Марганецкой громадой. Бил дронами-камикадзе и артиллерией.

На этот раз, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но российский террор снова привел к разрушениям гражданской инфраструктуры.

"Есть повреждения на территории спортивного объекта и частного предприятия. Покорежены 10 жилых домов, шесть хозяйственных сооружений, газопроводы", — отметил Сергей Лысак.

Напомним, эксперты предупредили о новых атаках и угрозах со стороны России.

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